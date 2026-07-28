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28 de julho de 2026 às 19:20

Terramoto deixa rasto de destruição no Japão: casas reduzidas a escombros e linhas de comboio cortadas

Um sismo de magnitude 7.1 abalou, esta terça-feira, a província de Kumamoto, no Japão, deixando vários edifícios destruídos, incluindo monumentos históricos, e obrigando à interrupção da circulação ferroviária devido a danos nas linhas e ao descarrilamento de um comboio.

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