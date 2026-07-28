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28 de julho de 2026 às 19:03

Explicador: O que se passa com as ações das tecnológicas?

As ações do setor tecnológico têm estado no "olho do furacão" nos últimos tempos. A grande volatilidade tem deixado os investidores nervosos e com reações exacerbadas a qualquer notícia que acreditem que irá afetar o valor. Rui Ferreira, coordenador de online do Negócios, explica os mais recentes movimentos e as suas razões.

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