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28 de julho de 2026 às 13:47

Centro comercial desaba após sismo no Japão. Há várias pessoas presas nos escombros

Um dos andares de um centro comercial no Japão desabou após o sismo desta terça-feira. Ao desabamento seguiu-se uma forte explosão. Segundo televisão pública NHK, há várias pessoas presas nos escombros.

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