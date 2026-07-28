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28 de julho de 2026 às 14:10

Imagens mostram o momento em que o terramoto de 7.1 atinge o Japão

Um sismo de magnitude 7.1 atingiu, esta terça-feira, o sul do Japão, provocando pelo menos 50 feridos e levando as autoridades a emitir um alerta de tsunami para as zonas costeiras de Ariake e Yatsushiro.

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