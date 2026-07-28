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28 de julho de 2026 às 14:45

Ataque russo a zona residencial em Sumy faz seis feridos

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, entre elas três crianças, num ataque russo a uma zona residencial nos arredores de Sumy, na Ucrânia, esta terça-feira. Segundo a Força Aérea ucraniana, 107 drones foram intercetados e 16 conseguiram atingir nove locais.

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