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08 de junho de 2026 às 19:00

"Terra Média" invade floresta checa em recriação épica da batalha de “O Hobbit”

Centenas de entusiastas do universo de J. R. R. Tolkien vestiram-se de elfos, anões e orcs para recriar a famosa ‘Batalha dos Cinco Exércitos’ do livro “O Hobbit”, numa floresta perto de Chlum, na República Checa.

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