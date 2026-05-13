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13 de maio de 2026 às 13:50

Teresinha Landeiro: "Cabe aos fadistas ter o discurso certo para proteger o fado"

Os diferentes ciclos de popularidade do fado e o erro de o "vender por uma coisa que não é": Teresinha Landeiro em entrevista.

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