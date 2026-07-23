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23 de julho de 2026 às 22:37

Homem vestido de Homem-Aranha ajuda pessoa em cadeira de rodas a atravessar a rua

Um homem vestido de Homem-Aranha foi filmado a sair do carro para ajudar uma pessoa em cadeira de rodas a atravessar uma passadeira numa movimentada estrada em Arkansas, nos Estados Unidos. O momento tornou-se viral.

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