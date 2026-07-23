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23 de julho de 2026 às 23:00

Incêndio florestal obriga à retirada de 20 mil pessoas em França

Um incêndio florestal que se propaga nas proximidades da localidade de Lège-Cap Ferret, em França, obrigou à retirada de cerca de 20 mil pessoas por precaução.

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