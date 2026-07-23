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23 de julho de 2026 às 21:00

Canhões de água e gás-pimenta usados para dispersar protesto junto ao parlamento da Albânia

A polícia recorreu, esta quinta-feira, a canhões de água e gás-pimenta para dispersar manifestantes junto ao parlamento em Tirana, na Albânia. Os protestos, que já vão no 54.º dia consecutivo, começaram contra um projeto turístico ligado ao genro de Donald Trump, Jared Kushner, e exigem agora a demissão do primeiro-ministro albanês, Edi Rama.

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