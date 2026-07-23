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23 de julho de 2026 às 20:30

“Missão cumprida”: Pedro Porro cumpre promessa e entrega medalha do Mundial ao avô

O jogador espanhol Pedro Porro partilhou, esta quarta-feira, o momento emocionante em que entregou a medalha de primeiro lugar do Mundial 2026 ao avô.

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