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23 de julho de 2026 às 22:45

Camião fica pendurado na autoestrada após colisão no Texas

Um choque entre veículos pesados deixou um camião de 18 rodas parcialmente suspenso sobre a berma, no estado norte-americano do Texas, nos EUA.

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