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31 de maio de 2026 às 23:00

Tenista espanhol Carlos Alcaraz aproveita domingo de calor na Comporta após lesão

Visita surge numa altura em que o atleta recupera de uma lesão no punho direito, sofrida durante um encontro frente ao finlandês Otto Virtanen, no ATP de Barcelona.

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