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10 de junho de 2026 às 21:30

Taylor Swift surpreende fãs com atuação na antestreia de Toy Story 5

A artista Taylor Swift surpreendeu o público da antestreia mundial de Toy Story 5, em Hollywood, com uma atuação após a exibição do filme. A cantora interpretou uma nova música inspirada na personagem Jessie e juntou-se ainda a Randy Newman para cantar o clássico "You've Got a Friend in Me".

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