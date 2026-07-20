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20 de julho de 2026 às 13:02

"Taxa de reapreciação dos exames nacionais mantém-se inalterada", garante Fernando Alexandre

Os alunos que pretenderem pedir a reapreciação dos exames nacionais vão mesmo ter de desembolsar 25 euros, uma vez que o ministro da Educação não conta abolir essa taxa, conforme explicou esta segunda-feira, em conferência de imprensa.

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