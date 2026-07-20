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20 de julho de 2026 às 20:00

Bombardeamento russo atinge Odessa e provoca três mortos

As autoridades ucranianas anunciaram que um ataque russo com mísseis contra Odessa causou a morte de três pessoas e ferimentos em outras seis. O bombardeamento insere-se na vaga de ataques que tem atingido várias cidades ucranianas nos últimos dias.

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