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20 de julho de 2026 às 22:00

Homem detido após ataque com dispositivo incendiário perto de instalações federais em Nova Iorque

O FBI anunciou a detenção de um homem suspeito de lançar um dispositivo incendiário perto do edifício 26 Federal Plaza, em Nova Iorque. O incidente causou um incêndio no exterior do edifício e fez um ferido sem gravidade.

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