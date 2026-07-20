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20 de julho de 2026 às 20:30

Jimothy, o guaxinim que viralizou pela sua condição rara

Apesar de ter nascido com uma rara malformação na coluna, Jimothy é um guaxinim que se tornou viral nas redes sociais e continua a conquistar seguidores com o seu dia-a-dia.

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