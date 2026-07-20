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20 de julho de 2026 às 23:00

Avião de pequeno porte aterra em cima de casa no Texas

Um avião de pequeno porte acabou em cima do telhado de uma habitação no Texas, nos EUA, durante uma tentativa de aterragem de emergência. O piloto sofreu ferimentos ligeiros e as autoridades estão a investigar as causas do incidente.

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