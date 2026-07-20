Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de julho de 2026 às 19:00

Penélope Cruz festeja de forma efusiva a vitória de Espanha no Mundial

A atriz espanhola não escondeu a emoção com a vitória de Espanha no Mundial. Penélope Cruz vibrou com o triunfo da seleção num momento que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30