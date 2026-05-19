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19 de maio de 2026 às 21:12

“Talvez tenhamos de lhes dar mais um grande golpe”: Trump volta a ameaçar o Irão com possível ação militar

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a comentar a situação com o Irão, esta terça-feira, afirmando que poderá ser necessário recorrer a nova ação militar caso as negociações falhem.

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