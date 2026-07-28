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28 de julho de 2026 às 10:35

Imagens impressionantes mostram como incêndio florestal se aproxima de habitação em apenas 5 minutos

Uma câmara instalada no telhado de uma casa registou, na sexta-feira, a força das chamas e a rapidez com que se propagou o incêndio florestal em Navas del Rey, na Comunidade de Madrid, Espanha.

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