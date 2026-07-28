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28 de julho de 2026 às 10:38

Chega afirma que gabinete na Assembleia foi vandalizado

O gabinete de André Ventura na Assembleia da República foi vandalizado, segundo o Chega, tendo o alerta sido dado esta manhã por um deputado do partido. A Polícia Judiciária foi chamada ao local e está no parlamento a investigar.

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