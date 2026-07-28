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28 de julho de 2026 às 12:47

André Ventura denuncia roubo de "pastas que se referiam à CPI ao doutor Luís Neves"

André Ventura explicou aos jornalistas que documentos relacionados com a Comissão Parlamentar de Inquérito a Luís Neves estão entre os bens que desapareceram do seu gabinete na Assembleia da República esta terça-feira. O presidente do Chega mostrou nas redes sociais imagens do espaço remexido, afiançando que "alguém estava à procura de alguma coisa".

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