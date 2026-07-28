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28 de julho de 2026 às 12:50

Montenegro e o gabinete do Chega remexido: "Se houve ato de vandalismo deve ser naturalmente investigado"

O primeiro-ministro sublinhou a necessidade de uma investigação rápida e conclusiva por parte das autoridades competentes para apurar responsabilidades e afastar atitudes extremistas num sistema democrático.

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