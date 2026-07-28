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28 de julho de 2026 às 13:00

Passagem de tornado deixa rasto de destruição no Wisconsin

Um tornado atingiu o nordeste do estado norte-americano do Wisconsin, esta segunda-feira, destruindo várias habitações e espalhando o caos pelas ruas. Pelo menos 30 mil pessoas ficaram sem eletricidade.

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