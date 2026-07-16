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16 de julho de 2026 às 22:06

“Talvez seja um bom dia para afogar algumas mágoas”: rei Carlos III serve uma cerveja após derrota de Inglaterra

Um dia depois da eliminação de Inglaterra nas meias-finais do Mundial frente à Argentina, o rei Carlos III brincou com o resultado ao servir uma cerveja num pub em Blandford Forum, no sul de Inglaterra.

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