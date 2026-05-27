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27 de maio de 2026 às 11:14

Subida de rio na Síria deixa várias regiões submersas

A subida do nível do rio Eufrates está a provocar cheias em várias zonas do norte e leste da Síria, afetando habitações, estradas e terrenos agrícolas.

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