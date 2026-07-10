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10 de julho de 2026 às 13:52

Stefany perdeu a família nos sismos na Venezuela e só quer encontrar os corpos para lhes dar “a paz eterna”

Stefany Landaez vivia há nove anos em Trinidad e Tobago com o marido e os filhos. Há um ano decidiram mudar de vida e o marido regressou à Venezuela com as crianças. Stefany ia juntar-se a eles no final deste ano. Mas a tragédia abateu-se sobre a família. Ficaram soterrados sob os escombros, juntamente com outros familiares, após os sismos que abalaram a Venezuela. Agora, Stefany só quer recuperar os corpos para proporcionar-lhes a “paz eterna”.

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