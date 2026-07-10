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10 de julho de 2026 às 14:30

Incêndio continua a lavrar na Andaluzia. Há pelo menos 12 mortos

Um incêndio florestal de grandes dimensões deflagrou na quinta-feira à noite em Almería, na comunidade autónoma da Andaluzia, no sul de Espanha. Pelo menos 12 pessoas morreram e 19 estão desaparecidas. Este é um dos fogos mais mortíferos registados em Espanha nos últimos anos.

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