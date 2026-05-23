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23 de maio de 2026 às 12:59

Starship da SpaceX explode após amaragem no Oceano Índico

A SpaceX realizou mais um teste do Starship, o maior foguetão do mundo, que conseguiu regressar de forma controlada à Terra antes de incendiar-se no Oceano Índico. O voo serviu para avaliar novas tecnologias destinadas a futuras missões à Lua e a Marte.

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