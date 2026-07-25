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25 de julho de 2026 às 12:19

Starship completa novo teste e coloca 20 satélites Starlink em órbita

A SpaceX realizou, esta sexta-feira, mais um voo de teste da Starship, o maior foguetão do mundo. A missão permitiu colocar em órbita 20 satélites Starlink e terminou com uma amaragem controlada no oceano Índico, naquele que foi considerado o melhor regresso da nave até agora.

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