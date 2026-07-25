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25 de julho de 2026 às 13:00

"Não podem ter uma arma nuclear": Trump diz que negociações com o Irão estão a correr "extremamente bem"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, esta sexta-feira, durante um jantar de correspondentes realizado no hotel Waldorf Astoria, em Washington, que as negociações com o Irão estão a decorrer "extremamente bem", mas reiterou que Teerão não poderá desenvolver armas nucleares. O evento reuniu cerca de 700 convidados após ter sido adiado devido a um tiroteio.

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