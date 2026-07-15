Sábado – Pense por si

Teoria do Caos
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15 de julho de 2026 às 15:30

Como se radicalizam as crianças e jovens nas redes sociais? - com Miguel Ricou

O psicólogo Miguel Ricou é o convidado do Teoria do Caos para uma conversa sobre os perigos para os jovens e as crianças nas redes sociais. Qual a solução para evitar a radicalização dos mais novos através no mundo digital?

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