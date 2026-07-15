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15 de julho de 2026 às 14:35

O momento em que edifício de três andares colapsa em Valência

Imagens mostram o momento em que um prédio de três andares desaba em Benetússer, na região de Valência, em Espanha. Os moradores foram retirados do edifício após serem detetadas fendas e ruídos na estrutura.

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