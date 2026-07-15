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15 de julho de 2026 às 16:48

EUA divulgam imagens de ataque a posições militares iranianas na ilha de Grande Tunb

O Comando Central norte-americano divulgou imagens, esta quarta-feira, de um ataque contra posições militares iranianas na ilha de Grande Tunb, no Golfo Pérsico. Segundo Washington, os bombardeamentos tiveram como alvos sistemas de defesa costeira e locais de armazenamento e lançamento de mísseis.

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