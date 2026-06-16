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16 de junho de 2026 às 17:00

Sorrisos, apertos de mãos e palmadinhas nas costas: os momentos que antecederam a foto de família dos líderes do G7

Os líderes das principais economias mundiais participaram na fotografia oficial de família do G7, realizada esta terça-feira, no início da cimeira em Évian-les-Bains, França, marcando o arranque formal do encontro.

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