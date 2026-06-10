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10 de junho de 2026 às 19:00

Somália recebe em festa árbitro excluído do Mundial após ser impedido de entrar nos EUA

O árbitro somali Omar Artan foi recebido em festa, esta quarta-feira, em Mogadíscio após ter sido impedido de entrar nos EUA e, consequentemente, afastado do Mundial. Centenas de apoiantes e responsáveis do futebol local juntaram-se no aeroporto para assinalar o seu regresso.

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