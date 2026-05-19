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19 de maio de 2026 às 21:58

“Situação está a ser contida”: Uganda acompanha casos de Ébola no país

As autoridades do Uganda garantem que o surto de Ébola está “sob controlo”, apesar de mais de 100 pessoas permanecerem em quarentena devido ao rastreio de contactos ligados aos casos confirmados.

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