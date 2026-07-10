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10 de julho de 2026 às 10:13

Duas jovens morrem em despiste em São Mamede de Infesta: carro "voa" de viaduto

Vítimas tinham 16 e 20 anos. Há ainda registo de dois feridos.

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Érica Pinho, de 20 anos, e Mariana Filipa, de 16, seguiam no banco traseiro de um carro com outros dois jovens quando ocorreu o despiste. A viatura circulava na Rua Santos Dias, em São Mamede de Infesta, quando, em circunstâncias desconhecidas, seguiu a direito numa rotunda, abalroou uma árvore, rebentou duas vedações e caiu do viaduto para a A4. Embateu depois no separador central da autoestrada e um pilar do viaduto.

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