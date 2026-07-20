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20 de julho de 2026 às 16:45

Seleção espanhola regressa a casa após conquistar o Mundial

'La Roja' regressou a Espanha após conquistar o segundo Campeonato do Mundo da sua história, na sequência da vitória sobre a Argentina na final, por 1-0 após prolongamento. A equipa foi recebida, em Madrid, em clima de festa por milhares de adeptos e tem previstas celebrações oficiais, incluindo uma receção pela família real e um desfile pelas ruas da capital.

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