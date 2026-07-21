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21 de julho de 2026 às 12:30

Seleção da Argentina recebida em festa em Buenos Aires após derrota na final do Mundial

Milhares de adeptos argentinos receberam a seleção nacional de futebol em Buenos Aires, esta segunda-feira, após a derrota na final do Mundial, por 1-0, frente à Espanha.

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