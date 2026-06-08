Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de junho de 2026 às 11:30

Seis feridos em ataque com faca em estação de metro de Nova Iorque

Seis pessoas ficaram feridas num ataque com arma branca na estação Penn, na cidade norte-americana de Nova Iorque, na noite de domingo. O suspeito foi detido pelas autoridades, que estão a investigar as circunstâncias do incidente.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30