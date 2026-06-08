Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de junho de 2026 às 11:11

Pedro Sánchez reúne-se com o Papa Leão XIV em Madrid

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, encontrou-se, esta segunda-feira, com o Papa Leão XIV durante a visita oficial do líder da Igreja Católica a Espanha. O encontro decorreu em Madrid, numa deslocação que marca a primeira visita de um Papa ao país em 15 anos.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30