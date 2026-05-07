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07 de maio de 2026 às 20:00

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo. "Não consegue distinguir tipo de proteína"

A médica veterinária Sónia Miranda analisou no NOW o comportamento de crocodilos do Nilo, na sequência de um caso de um empresário português atacado por um crocodilo. Explicou que estes animais são predadores selvagens com uma «grande capacidade de ingestão de presas inteiras», o que faz parte do seu estado natural. Além disso, referiu que os crocodilos podem atuar como necrófagos oportunistas, ingerindo cadáveres. «Um predador não consegue distinguir que tipo de proteína é que está a ingerir, se é humana ou se é outro tipo de proteína», afirmou a médica veterinária.

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