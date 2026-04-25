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25 de abril de 2026 às 13:09

Seguro pede aos jovens que "não sejam espectadores da democracia"

António José Seguro proferiu este sábado o seu primeiro discurso numa cerimónia do 25 de Abril, pedido transparência na vida política, alertando para a defesa da liberdade e da democracia e para os riscos que a liberdade corre nos dias de hoje. Deixou também uma mensagem especial aos jovens.

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