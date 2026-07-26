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26 de julho de 2026 às 15:57

Repórter Sábado na íntegra: Jorge foi diagnosticado com depressão profunda e risco de suicídio, mas é obrigado a ir trabalhar

As juntas médicas da Segurança Social decidiram em três minutos que Jorge está apto para exercer funções. Médicos e psicólogos atestam que corre sério risco, mas perdeu o subsídio de doença e está há quatro meses sem receber um único cêntimo.

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