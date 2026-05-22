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22 de maio de 2026 às 11:50

Secretário-geral da NATO saúda decisão de Trump de enviar mais cinco mil soldados para a Polónia

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, saudou, esta sexta-feira, a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de enviar mais cinco mil soldados americanos para a Polónia. Trump justificou o anúncio com a boa relação com o novo presidente polaco, Karol Nawrocki.

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