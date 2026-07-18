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18 de julho de 2026 às 12:49

"Se fosse Montenegro, este ministro não estaria em funções": Carneiro exige responsabilidades sobre exames

Líder do PS lembrou que o primeiro-ministro "foi para o Mundial de futebol, foi para um festival de música e não resolveu o problema das famílias".

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