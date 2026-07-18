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18 de julho de 2026 às 13:30

Imagens impressionantes mostram incêndio que já consumiu mais de 4 mil hectares no nordeste de Espanha

O incêndio que lavra na região de Aragão, em Espanha, já consumiu mais de 4500 hectares em pouco mais de dois dias. Cerca de 400 bombeiros e 19 meios aéreos estão mobilizados para combater as chamas, que já obrigaram à evacuação de cinco aldeias.

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